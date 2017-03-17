Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Avrupa’nın kendi sorunları ve korkuları var ‘

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Batı Balkan ülkelerinin tamamının arasında bazı meseleler olduğunu belirterek, “Avrupa’nın da kendi sorunları ve korkuları var.” dedi.

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‘ Avrupa’nın kendi sorunları ve korkuları var ‘

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki resmi temasları kapsamında Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Batı Balkanlar’ın kaderinin bu ülkelerdeki siyasi elitin elinde olduğunu belirten Borisov, “Batı Balkanlar’ın kaderini elimizde tutuyor olmamız güzel. Bir yanda Brexit varken diğer yanda da Batı Balkanlar’ın doğal kaynakları ve inanılmaz imkanları var. Geçmiş geride bırakıp, ileriye bakmak lazım.” diye konuştu.

Geçmişe her geri dönüşün gelecek perspektifine zarar verdiğine dikkati çeken Borisov, “Mevcut sorunların varlığını kabul edip, bunları AB’ye girdiğimizde bir şekilde çözeceğimizi söyleyemeyiz. Bunları bugün çözmek zorundayız. Batı Balkanlar Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya ya da Arnavutluk ve Bosna Hersek olmadan olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Farklı dinlere sahip olmamız bizim bir artımız”
Borisov, bölge ülkelerinin tamamının arasında bazı meseleler olduğuna işaret ederek, “Bunu, siyasilerin çözmesi gerek. Bu noktada Avrupa’nın yardımını bekleyemezsiniz. Avrupa’nın da kendi sorunları ve korkuları var. Balkanlar olarak hazır, akıllı ve anlayışlı olduğumuzu göstermeliyiz. Farklı dinlere sahip olmamız bizim bir artımız.” diye konuştu.

AA

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