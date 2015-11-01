Avrupa’yı Recep Tayyip Erdoğan korkusu sardı

Önce Almanya ardından Hollanda bugün ise Avusturya basının da çıkan haberlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum kampanyası için ülkelerine gelmesinin istenmediği belirtildi.

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Geçtiğimiz hafta Almanya’nın Oberhausen kentinde Başbakan Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşen referandum kampanyasına Hollanda’dan ve bir çok Avrupa ülkesinden yoğun ilgi gösterilmesi birilerini rahatsız etmiş görülüyor ki, Erdoğan’ın gelip gelmeyeceği tam olarak bilinmezken gündeme getirilip algı oluşturulmaya çalışılıyor.

Erdoğan’ın referandum kampanyası için bu ülkelere gitmesiyle kaos oluşabileceği ve bunu istemediklerini belirten yetkililer, Türk toplumunda bazı kesimler arasında tekrardan bir gerginlik yaşanmaması gerektiğini ifade ediyor.

Hollanda kendi ülkesinde 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek olan genel seçim yerine Türkiye’de anayasa değişikliği referandumu kampanyalarına odaklandı. ‘Hollanda evet diyor’ tarafından düzenlenen referandum kampanyalarına geniş yer veren AD gazetesi, konuyla ilgili bazı önde gelen kişilerin bilgisine başvuruyor.

AD gazetesinde çıkan haberde Hüseyin Saygılı, Saniye Çalkın ve Selamün Yavuz’un görüşlerine yer veriliyor. Saygılı, Hollanda’dan referandumda yüzde 75 evet oyu çıkacağını iddia etti. Saniye Çalkın, Erdoğan’ın ülkeye gelmesiyle kaos çıkacağını vurgulaması şaşkınlığa neden oldu. Son olarak Yavuz ise Hollandalı Türklerin gerginliklerden artık bunaldığını ve tekrar yaşanmamasını istediğinin altını çizdi.

Anayasaya değişikliği referandumu ile ilgili açıklamalarda sürekli ‘Erdoğancı’ / ‘anti-Erdoğancı’ termlerinin kullanılması dikkat çekiyor.

Ankara’dan Avusturya Dışişleri Bakanına cevap

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, bir soru üzerine Avusturya Dışişleri ve Enformasyon Bakanı Kurz’un açıklamalarına cevap verdi.

Avusturyalı Bakan’ın “Erdoğan referandum için gelmesin” sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın Türkiye’nin Cumhurbaşkanını, yeni hükümet sistemi modeli içerisindeki hükümet başını seçebilecekleri bir referandumun, ne yönde oy kullanacaklarsa kullansınlar, orada yaşayan Türk vatandaşlarına açık olması demokrasinin bir gereğidir. Buna mani olmak ya da buna mani olmaya ilişkin söz söylemek demokrasiyi eksik, yanlış anlamaktır.”

Kurz, “Avusturya’da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

SONHABER.EU