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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avusturya’da başörtüsü yasağı önerisine tepki yağdı

Avusturya’da başta okullar olmak üzere devlet dairelerinde başörtüsü yasağı uygulanması önerisi, sivil toplum örgütleri ve din adamları tarafından eleştirildi.

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Avusturya’da başörtüsü yasağı önerisine tepki yağdı

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından geçen cuma günü gündeme taşınan başörtüsü yasağı önerisi, ülkede tepkilere neden oldu.

“SOS Mitmensch” adlı sivil toplum örgütü adına basına açıklama yapan Alexander Pollak, Kurz’un önerisinin yabancıların uyum süreciyle örtüşmediğini kaydederek, “Kim toplumsal uyumu güçlendirmek istiyorsa, yabancılaştırma, dışlama ve kutuplaşmaya olanak sunmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Pollak, öğretmenlerin ne tür kıyafetler giydiğinden ziyade, gençlere iyi eğitim verip vermediğinin önemli olduğunu vurguladı.

– “Başörtüsü yasağı önerisi dışlayıcı ve din karşıtı”

Avusturya Musevi Cemaati kanaat önderlerinden haham Schlomo Hofmeister ve Müslüman toplumu temsilen imam Ramazan Demir, Avusturya devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada, başörtüsü yasağını “dışlayıcı ve din karşıtı” olarak tanımladı.

Ülkede başörtüsünün yasaklanmasına yönelik girişimleri, eski aşırı sağcı yaklaşımlara benzeten Demir, “Böyle bir yasa önerisi din özgürlüğüne ve kadın haklarına yapılmış ağır bir saldırıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hofmeier ise başörtüsünün, İslam geleneğinde dini bir sembol olduğunu belirtti.

Benzer dini kıyafetlerin Musevilik ve Hristiyanlık inancında da olduğuna işaret eden Hofmeier, bu dini sembollerin kabullenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu ve benzeri tartışmaların toplumu gereksiz yere kutuplaştırdığına dikkati çeken Hofmeier, uyum çağrısıyla asimilasyonu kastedenlerin, sağ popülist söylemlerle oy toplama çabasında olduğunu kaydetti.

Kaynak AA

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