Avusturya’daki seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

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Sobotka, İçişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen pazar gerçekleştirilen genel seçimin resmi sonuçlarını duyurdu.

Buna göre Sobotka, merkez sağ ÖVP’nin yüzde 31,5 ile birinci, Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) 26,9 ile ikinci, bir önceki seçime oranla oylarını 5,5 puan artıran aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) ise yüzde 26 ile üçüncü olduğunu bildirdi.

Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 5,3 ile dördüncü sırada yer aldığını aktaran Sobotka, ilk kez seçimlere katılan Liste Pilz’in ise yüzde 4,4 ile meclise girmeyi başardığını ifade etti.

Bakan Sobotka, uzun yıllardır mecliste yer alan ve genel seçimde yüzde 3,8 oy alan Yeşiller Partisinin, yüzde 4 olan seçim barajına takılarak parlamento dışında kaldığını dile getirdi.

– Seçmenlerin yüzde 80’i sandık başına gitti

ÖVP’nin 1 milyon 595 bin 526 oy aldığını söyleyen Sobotka, en yakın rakibi SPÖ’nün ise seçimlerden 1 milyon 361 bin 746 oyla çıktığını belirtti. Buna göre, Kurz’un başında olduğu ÖVP, en yakın rakibine 233 bin 780 oy fark attı.

Seçime katılımın yüzde 80 olduğunu açıklayan Sobotka, bu yüksek oranın demokrasi adına sevindirici olduğunu vurguladı.

Ülkede kayıtlı 6 milyon 400 bin 998 seçmenden 5 milyon 120 bin 879’unun sandık başına gittiği ve bu oyların 50 bin 950’sinin geçersiz sayıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimin galibi Sebastian Kurz’a hükümeti kurma yetkisini bugün vereceğini kaydetti.

AA