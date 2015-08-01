Bakan Çavuşoğlu: Bunu altında kalmayız, Hollanda özür dileyecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’da yaptığı açıklamada, Hollanda’nın Aile Bakanı Kaya’ya sınırdışı etmesiyle ilgili, “Bu uygulama ırkçılıktır. Bunun altında kalmayız. Karşılığı olacak. Kesinlikle fazlasıyla adım atacağız. Hollanda özür dileyecek. Bu işin savunulur bir tarafı yok.” dedi.
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