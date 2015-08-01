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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bakan Kaya’nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu kapattı

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Almanya’dan kara yoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

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Bakan Kaya’nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu kapattı

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Almanya’dan kara yoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

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