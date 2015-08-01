Bakan Kaya’nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu kapattı

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Almanya’dan kara yoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Almanya’dan kara yoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.
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