Bakan Kaya’nın Hollanda’ya açtığı dava düştü

A+A-

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart gecesi yaşanan krizde mağdur edilen Bakan Kaya’nın Hollanda devletine karşı açtığı davanın düşürüldüğü bildirildi. De Telegraaf gazetesinde yer alan bilgilerde Kaya’nın ülkede istenmeyen kişi ilan edildiğini bildiği halde Rotterdam’a geldiği ve kendi isteğiyle polis eşliğinde Almanya’ya döndüğü belirtildi.

Hollanda hükümeti Kaya’nın sınırdışı edilmediği, kendi isteği üzerine ülkeden ayrıldığını belirtirken, Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb ise daha önce yaptığı açıklamalarda istenmeyen kişi olarak belirlenip sınır dışı edilen kişiler için hükümetin yazılı belge vermesi gerektiğini vurguladı. Ancak Den Haag kulislerinden alınan bilgilere göre böyle bir belge hiç alınmadı. Bu nedenle Bakan Kaya’nın Hollanda’ya karşı dava açmasının imkansız olduğu ifade ediliyor.

Gazete, Türkiye’den üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiler doğrultusunda Bakan Kaya’nın bu gelişmelerin ardından davadan vazgeçtiğini aktardı.

SONHABER.EU