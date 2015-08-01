Bakan’ı Ülkeye Sokmayan Hollanda’dan Krize İlişkin İlk Açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’da uçuş izninin iptal edilmesinin ardından karayoluyla Hollanda’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracı konsolosluğa 30 metre kala durduruldu. Yaşanan krize ilişkin Hollanda hükümetinden ilk açıklama geldi.

“GELMESİ YASAK DEĞİL, KONUŞMA YAPMASINI İSTEMİYORUZ”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin yaptığı açıklamada, “Türk bakanların Hollanda’ya gelmesi yasak değildir. Biz sadece onların Türk bir gruba konuşma yapmasını istemiyoruz. Burada bir konuşma yapmaya niyetleniyor gibi gözüküyor. Bizim görüşümüze göre bu akşam bunu yapamaz. Konuyu yakından takip ediyoruz ve bir çözüme kavuşturacağız. Nasıl olacağını şu anda söyleyemem” ifadelerini kullandı.