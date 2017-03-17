Balkona çıkmayın uyarısı

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Geçtiğimiz aylarda Breda, Venlo gibi kentlerde bazı apartman dairelerinde balkonların güvenli olmadığı gerekçesiyle kullanılması yasaklanmıştı.

UWOON yaptığı açıklamada yapılan incelemeler sonucunda balkonların sağlam olmadığını ve çökme/yıkım gibi durumların söz konusu olabileceğinden ev sahiplerinin balkonlara çıkmaması uyarısında bulundu.

Ermelo’da 142 dairenin kiracılarının kısa süre içerisinde balkonlarla ilgili alınacak önlemler hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

SONHABER.EU