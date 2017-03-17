Balkona çıkmayın uyarısı

Hollanda’da Gelderland bölgesinde konut kooperatifi UWOON, 142 dairenin balkonları güvenli olmadığı nedeniyle kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Breda, Venlo gibi kentlerde bazı apartman dairelerinde balkonların güvenli olmadığı gerekçesiyle kullanılması yasaklanmıştı.
UWOON yaptığı açıklamada yapılan incelemeler sonucunda balkonların sağlam olmadığını ve çökme/yıkım gibi durumların söz konusu olabileceğinden ev sahiplerinin balkonlara çıkmaması uyarısında bulundu.
Ermelo’da 142 dairenin kiracılarının kısa süre içerisinde balkonlarla ilgili alınacak önlemler hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.
SONHABER.EU
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