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Balkona çıkmayın uyarısı

Hollanda’da Gelderland bölgesinde konut kooperatifi UWOON, 142 dairenin balkonları güvenli olmadığı nedeniyle kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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Balkona çıkmayın uyarısı

Geçtiğimiz aylarda Breda, Venlo gibi kentlerde bazı apartman dairelerinde balkonların güvenli olmadığı gerekçesiyle kullanılması yasaklanmıştı.

UWOON yaptığı açıklamada yapılan incelemeler sonucunda balkonların sağlam olmadığını ve çökme/yıkım gibi durumların söz konusu olabileceğinden ev sahiplerinin balkonlara çıkmaması uyarısında bulundu.

Ermelo’da 142 dairenin kiracılarının kısa süre içerisinde balkonlarla ilgili alınacak önlemler hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

SONHABER.EU

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