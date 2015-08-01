Balkonlarda ölüm tehlikesi

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Foto: Marcel van Dorst, MaRicMedia

Dün Breda şehrinde söz konusu apartmanlarda oturanlar uyarılarak balkonlara çıkılmaması istendi.

Konu ile ilgili alınacak önlemler için apartman sakinlerini bilgilendiren ev bürosu WonenBreburg, balkonlardan uzak durulmasını önerdi. İlk etapta tehlike saçan balkonların çökmemesi için iskelelerle ve yardımcı kolonlarla desteklenerek güçlendirileceği belirtildi.

Köklü bir çözüm için henüz ne yapılacağı konusunda bir bilgi verilmezken, Breda şehrinde bulunan Jadestraat, Smaragdstraat, Beverweg, Monseigneur Leijtenstraat, Turkooishof ve Agaststraat adlı sokaklarda bulunan apartman sakinlerinin iki hafta süresince gerekli önlem alınana kadar balkonlarını kullanmamaları yönünde uyarıldı.

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