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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Balkonlarda ölüm tehlikesi

Hollanda’da 160 apartmanda bulunan 320 balkon her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Balkonlarda ölüm tehlikesi

Foto: Marcel van Dorst, MaRicMedia

Dün Breda şehrinde söz konusu apartmanlarda oturanlar uyarılarak balkonlara çıkılmaması istendi.

Konu ile ilgili alınacak önlemler için apartman sakinlerini bilgilendiren ev bürosu WonenBreburg, balkonlardan uzak durulmasını önerdi. İlk etapta tehlike saçan balkonların çökmemesi için iskelelerle ve yardımcı kolonlarla desteklenerek güçlendirileceği belirtildi.

Köklü bir çözüm için henüz ne yapılacağı konusunda bir bilgi verilmezken, Breda şehrinde bulunan Jadestraat, Smaragdstraat, Beverweg, Monseigneur Leijtenstraat, Turkooishof ve Agaststraat adlı sokaklarda bulunan apartman sakinlerinin iki hafta süresince gerekli önlem alınana kadar balkonlarını kullanmamaları yönünde uyarıldı.

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