Barcelona’da terör saldırısı

İspanya’nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde bir araç kalabalığı ezdi. En az 13 ölü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Silahlı kişilerin Estambul isimli bir Türk restoranına girdiği ve kendilerini içeriye kapattıkları aktarıldı.

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İspanya’da Barcelona’na kentinde La Ramblas turistik bölgesinde bir minibüs, kalabalığın arasına daldı.

EN AZ 13 ÖLÜ

İspanya’da Barcelona’nın ünlü caddesi La Rambla’da beyaz bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İSPANYA POLİSİ: BÜYÜK SALDIRI

İspanya polisi saldırıyı “büyük saldırı” olarak nitelendirdi. Saldırganın vatandaşları ezdikten sonra kamyonetten çıkıp kaçtığı bildirildi.

SİLAHLI İKİ KİŞİ RESTORANA GİRDİ

Öte yandan silahlı birkaç kişinin Las Ramblas’taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

İSPANYOL GAZETECİ SON BİLGİLER

İspanyol gazeteci Felix Flores NTV kanalına bağlanarak verdiği bilgilerde ilk saldırının beyaz bir minibüsle gerçekleştiğini ve sürücünün minibüsü kalabalığın üzerine sürdüğünü söyledi.

Minibüs sürücüsünün saldırıdan sonra yaya olarak kaçtığını ve Luna de Estanbul isimli bir restorana girdiğini belirten İspanyol gazeteci başka bir saldırganın olup olmadığının ise kesinleşmediğini söyledi.

Flores ayrıca restorantta rehine olup olmadığının da kesin olmadığını belirtti. Flores’e yol üzerinde çok restoran bulunduğunu, saldırganın restorana rastgele girdiğini düşündüğünü söyledi.

Haber7