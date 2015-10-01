Başkan Kır, ıkrçılığa karşı düzenlenecek turnuvayı tanıttı

Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, ırkçılığa karşı mücadele eden Mrax derneği ile birlikte, sporda meydana gelen ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen turnuvanın tanıtımını yaptı.

A+A-

Foto: Cafer Yıldırımer

Mrax dernek Başkanı Carlos Crespo’nun katılımıyla Saint-Josse Belediyesi konsey salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, sporda meydana gelen ırkçı eylemlere dikkat çekilerek bu konuda ciddi yaptırımların yapılması gerektiği vurgulandı.

Saint-Josse belediyesine ait Stade Petre tesislerinde düzenlenecek turnuvanın önemine değinen Başkan Kır, özellikle bu son dönemde yabancılara karşı bir ırkçılığın yükseldiğinin ve bunun futbol dünyasına da yansıdığının altını çizdi.

Bunu bir nebze olsun önlemek amacıyla Mrax derneği ile yapılan görüşmeler neticesinde birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirten Başkan Kır, “Herkesin bildiği gibi Spor Bakanı Fadila Laanan’ın başlattığı “Herkese spor” adlı çağrısına cevap veren Mrax derneği bir proje üretti. Bu projenin amacı ise insanların spora daha duyarlı olmalarını sağlamak. Bunun için bir pedagojik malzeme hazırladılar. Bugün bunu takdim ettik. Kulüplerde görev yapan sporculara ve ailelere yönelik ırkçılık şekillerini engeleyebilmek üzere bir takım malzemeler ürettiler.” diye konuştu.

Sporun da kültür gibi insanları bir arada yaşatmak için gerekli olduğuna vurgu yapan Başkan Kır, sporun aslında insanlar arasında önyargıları aşmak üzere kullanılabileceğini ve farklı etnik kökenli insanları bir araya getirmeyi sağladığını ifade etti.

Mrax dernek Başkanı Carlos Crespo ise Mrax derneğinin her alanda ırkçılık şekillerine karşı mücadele ettiğini belirtti ve aynı mücadeleyi ırkçılığın sıkça yaşandığı spor dünyasında da gösterdiğini bildirdi.

Cafer Yıldırımer