Başkonsolos Zafer Ateş anma töreninde veda etti

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Deventer Başkonsolosluğundaki anma töreninde de 15 Temmuz şehitleri ve gazlileri hakkında aynı duygulu anlar yaşanırken, FETÖ lanetlendi, milli birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Başkonsolos Zafer Ateş’in görev süresinin dolması ve Merkeze dönecek olmasının duyulması Ateş’in davetlileri ve sevenlerini üzdü.

Ateş Hollandalı Türklere Türkiye’ye dönüşü hakkında bilgi verirken, “Üç yıla yaklaşan görev süremiz boyunca siz kıymetli vatandaşlarımızla etkin bir diyalog ve işbirliği içinde olmaya, sizlerin talep ve sorunlarınızı yerinde dinlemeye ve bunlara imkanlar ölçüsünde çözümler geliştirmeye gayret ettik. Bayrağımızın gölgesini toplumumuzun her kesimine hissettirmeye çaba sarfettik. Vatandaşımız neredeyse biz de orada olmayı bir vazife bildik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Türk toplumunun, geleceğini gördüğü Hollanda’da çok daha ileri noktalara geleceğine inancımız tamdır” dieyrek sevenleri ve vatandaşlarla vedalaştı. Zafer Ateş bugün itibarı ile Hollanda’dan ayrılacağı öğrenildi.



Zafer Ateş’in veda mesajı:

Hollanda Türk Toplumunun kıymetli üyeleri,

Merkezde başka bir göreve tayin edilmem dolayısıyla, 5 Eylül 2014 tarihinde başlayan Hollanda’daki görevim 17 Temmuz 2017 tarihi itibariyle sona ermiş bulunuyor.

Üç yıla yaklaşan görev süremiz boyunca siz kıymetli vatandaşlarımızla etkin bir diyalog ve işbirliği içinde olmaya, sizlerin talep ve sorunlarınızı yerinde dinlemeye ve bunlara imkanlar ölçüsünde çözümler geliştirmeye gayret ettik. Bayrağımızın gölgesini toplumumuzun her kesimine hissettirmeye çaba sarfettik. Vatandaşımız neredeyse biz de orada olmayı bir vazife bildik. Beraber üzüldük, beraber sevindik.

Hollanda’da 50 yılını geride bırakan sizler, şahsıma olan sevgi ve saygınızı her vesileyle gösterdiniz; saf ve temiz duygularla yüklü Anadolu insanının o misafirperverliğini ve alicenaplığını her daim hissettirdiniz.

Şahsımı ilk günden son güne kucaklayan, her koşulda yardım ve desteğini esirgemeyen sizlere şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sizlerin bu değerli desteği olmasaydı, görevimiz çok daha güçleşirdi.

Türk toplumu 50 yılın ardından burada artık rüşdünü ispatlamış, Hollanda genel toplumu içinde hak ettiği yeri almıştır. Kendinizle ne kadar iftihar etseniz azdır. Türkiye anavatanınız ise, Hollanda da babavatanınız olmuştur. Bu çifte kimlik sizler için bir gurur vesilesi, bir zenginlik unsurudur. Türk toplumunun, geleceğini gördüğü Hollanda’da çok daha ileri noktalara geleceğine inancımız tamdır.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu, tüm dünyada ve Avrupa’da aşırı akımların ivme kazandığı bu çetin zamanlarda, sizlerden beklenen, bir olmanız, iri olmanız ve diri olmanızdır.

Diğer taraftan, Anadolu’nun “hoşgörü” ve “barış içinde birarada yaşama” ülküsünü, Hollanda’nın “samenleving” ilkesiyle bağdaştırmak; Ahmet Yesevi’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin bıraktığı kültürün varisleri olarak, Hollandalı dostlarımızın gönlünü fethetmek ve tarihimizi ve kültürümüzü onlara en iyi şekilde tanıtmak sizlere düşmektedir.

20 yıldır şerefle hizmet ettiğim Dışişleri Bakanlığı kariyerimde Hollanda’daki görevimin ve Hollanda Türk toplumunun apayrı bir yeri olacaktır. Sizlerin barış, huzur, refah ve esenliği için duacı olacağım.

Eşimle birlikte, sizlere en derin saygılarımızı sunuyor, sizler için her şeyin en iyisini diliyoruz.

Sağlıcakla kalın. 16 Temmuz 2017

Zafer Ateş

T.C. Deventer Başkonsolosu

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