Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Başkonsolos Zafer Ateş anma töreninde veda etti

Deventer Başkonsolosluğundaki 15 Temmuz şehit ve gazileri anma töreninde Başkonsolos Zafer Ateş’in görev süresinin dolması nedeniyle veda etmesi herkesi duygulandırdı.

A+A-

Başkonsolos Zafer Ateş anma töreninde veda etti

Deventer Başkonsolosluğundaki anma töreninde de 15 Temmuz şehitleri ve gazlileri hakkında aynı duygulu anlar yaşanırken, FETÖ lanetlendi, milli birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Başkonsolos Zafer Ateş’in görev süresinin dolması ve Merkeze dönecek olmasının duyulması Ateş’in davetlileri ve sevenlerini üzdü.

Ateş Hollandalı Türklere Türkiye’ye dönüşü hakkında bilgi verirken, “Üç yıla yaklaşan görev süremiz boyunca siz kıymetli vatandaşlarımızla etkin bir diyalog ve işbirliği içinde olmaya, sizlerin talep ve sorunlarınızı yerinde dinlemeye ve bunlara imkanlar ölçüsünde çözümler geliştirmeye gayret ettik. Bayrağımızın gölgesini toplumumuzun her kesimine hissettirmeye çaba sarfettik. Vatandaşımız neredeyse biz de orada olmayı bir vazife bildik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Türk toplumunun, geleceğini gördüğü Hollanda’da çok daha ileri noktalara geleceğine inancımız tamdır” dieyrek sevenleri ve vatandaşlarla vedalaştı. Zafer Ateş bugün itibarı ile Hollanda’dan ayrılacağı öğrenildi.

Zafer Ateş’in veda mesajı:

Hollanda Türk Toplumunun kıymetli üyeleri,

Merkezde başka bir göreve tayin edilmem dolayısıyla, 5 Eylül 2014 tarihinde başlayan Hollanda’daki görevim 17 Temmuz 2017 tarihi itibariyle sona ermiş bulunuyor.

Üç yıla yaklaşan görev süremiz boyunca siz kıymetli vatandaşlarımızla etkin bir diyalog ve işbirliği içinde olmaya, sizlerin talep ve sorunlarınızı yerinde dinlemeye ve bunlara imkanlar ölçüsünde çözümler geliştirmeye gayret ettik. Bayrağımızın gölgesini toplumumuzun her kesimine hissettirmeye çaba sarfettik. Vatandaşımız neredeyse biz de orada olmayı bir vazife bildik. Beraber üzüldük, beraber sevindik.

Hollanda’da 50 yılını geride bırakan sizler, şahsıma olan sevgi ve saygınızı her vesileyle gösterdiniz; saf ve temiz duygularla yüklü Anadolu insanının o misafirperverliğini ve alicenaplığını her daim hissettirdiniz.

Şahsımı ilk günden son güne kucaklayan, her koşulda yardım ve desteğini esirgemeyen sizlere şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sizlerin bu değerli desteği olmasaydı, görevimiz çok daha güçleşirdi.

Türk toplumu 50 yılın ardından burada artık rüşdünü ispatlamış, Hollanda genel toplumu içinde hak ettiği yeri almıştır. Kendinizle ne kadar iftihar etseniz azdır. Türkiye anavatanınız ise, Hollanda da babavatanınız olmuştur. Bu çifte kimlik sizler için bir gurur vesilesi, bir zenginlik unsurudur. Türk toplumunun, geleceğini gördüğü Hollanda’da çok daha ileri noktalara geleceğine inancımız tamdır.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu, tüm dünyada ve Avrupa’da aşırı akımların ivme kazandığı bu çetin zamanlarda, sizlerden beklenen, bir olmanız, iri olmanız ve diri olmanızdır.

Diğer taraftan, Anadolu’nun “hoşgörü” ve “barış içinde birarada yaşama” ülküsünü, Hollanda’nın “samenleving” ilkesiyle bağdaştırmak; Ahmet Yesevi’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin bıraktığı kültürün varisleri olarak, Hollandalı dostlarımızın gönlünü fethetmek ve tarihimizi ve kültürümüzü onlara en iyi şekilde tanıtmak sizlere düşmektedir.

20 yıldır şerefle hizmet ettiğim Dışişleri Bakanlığı kariyerimde Hollanda’daki görevimin ve Hollanda Türk toplumunun apayrı bir yeri olacaktır. Sizlerin barış, huzur, refah ve esenliği için duacı olacağım.

Eşimle birlikte, sizlere en derin saygılarımızı sunuyor, sizler için her şeyin en iyisini diliyoruz.

Sağlıcakla kalın. 16 Temmuz 2017
Zafer Ateş
T.C. Deventer Başkonsolosu

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ANWB’den çocuk oto koltuğu güvenlik uyarısı ANWB’den çocuk oto koltuğu güvenli...

Hollanda’da turing ve otomobil kurumu ANWB, yapılan test sonuçlarında iki markaya ait çocuk oto koltuklarının yerinden çıktığı gerekçes...

‘ Para karşılığı kiralık ev ‘ ‘ Para karşılığı kiralık ev ‘...

Hollanda'da bir kadının onlarca kişiye para karşılığı kiralık ev listesinde üst sıralarda yer almalarını sağladığı saptandı. Belgelerde...

Hastanede güvenlik görevlilerinin müdahelesi canından etti Hastanede güvenlik görevlilerinin müdahe...

Hollanda'da Zuyderland hastanesinde güvenlik görevlilerinin müdahele ettiği 37 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi savcılığı har...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
ANWB’den çocuk oto koltuğu güvenlik uyarısı ANWB’den çocuk oto ...

Hollanda’da turing ve otomobil kurumu ANWB, yapılan test son...

‘ Para karşılığı kiralık ev ‘ ‘ Para karşılığı ki...

Hollanda'da bir kadının onlarca kişiye para karşılığı kiralı...

Hastanede güvenlik görevlilerinin müdahelesi canından etti Hastanede güvenlik görevl...

Hollanda'da Zuyderland hastanesinde güvenlik görevlilerinin ...

Başkonsolos Zafer Ateş anma töreninde veda etti Başkonsolos Zafer Ateş an...

Deventer Başkonsolosluğundaki 15 Temmuz şehit ve gazileri an...

” Yabancı düşmanlığı sorunlara çözüm değil ” ” Yabancı düşmanlığ...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

Hollanda’da Büyükelçilik ve Konsolosluklarda 15 Temmuz’u anma törenleri Hollanda’da Büyükel...

Bir yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde FETO terör örgütü tar...

MÜSİAD’dan gözlerden uzak toplantı! MÜSİAD’dan gözlerden uzak...

Geçtiğimiz hafta sonu sessiz sedasız bir araya gelen MÜSİAD’...

15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye meydanlarda 15 Temmuz’un yıldön...

İstanbul'da 15 Temmuz şehitler köprüsünde oluşan muhteşem gö...

“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” “Demokrasinin zaferini ku...

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu: 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk ...

Milli Görüş’ten Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açıklaması Milli Görüş’ten Açı...

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Hollanda’da ilk resmi...

VIDEO GALERİ