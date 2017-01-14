Başkonsolosluk(lar) ödüllendirecek

T. C. Hannover Başkonsolosluğu’ndan diğer temsilciliklere örnek olacak bir girişim.

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Geçtiğimiz senelerde de görev bölgesi içindeki başarılı öğrencileri teşvik etmek ve destelemek amacı ile ödüllendiren T.C. Hannover Başkonsolosluğu bu yılda başvuru şartlarını açıkladı. T.C. Hannover Başkonsolosluğu’unun başlattığı teşvik ve destek amaçlı ödüllerin diğer ülkelerdeki temsilcilikleri içinde örnek teşkil edeceği ve Avrupa genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

Başkonsolosluğun açıklaması şöyle:

Almanya’daki Türk toplumunun eğitimine verilen önemi vurgulamak ve “gymnasium” düzeyinde eğitimi teşvik etmek amacıyla yüksek notla Abitur yapan Türk vatandaşı veya Türk kökenli Alman vatandaşı gençlere bu yıl da ödül verilmesi planlanmaktadır.

2015 – 2016 öğretim yılında “Gymnasium” dan yüksek not ortalaması ile mezun olan gençlerimizin aşağıda yer alan bilgileri doldurup EN GEÇ 11 OCAK 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuzun konsulat.hannover@mfa.gov.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur,

Başvuru formu:

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

Mezun Olduğu Okul:

Not Ortalaması:

Şu Anda Okumakta Olduğu Okul:

E-posta Adresi:

Cep Telefonu:

Adres:

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