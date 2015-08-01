Başörtüsünü yasaklayan ilk işveren Avusturya’dan

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının dini sembollere ilişkin kararının ardından Avusturya’da bir özel eğitim kurumu, başörtüsü dahil dini sembollerin çalışanları tarafından kullanılmasını yasakladı.
AB Adalet Divanının, işverenlerin çalışanların başörtüsü takmasını yasaklamaya hakkı ve yetkisi olabileceği yönündeki kararının ardından Graz kentinde faaliyet gösteren BFI adlı özel eğitim kurumu, çalışanlarına kılık kıyafet düzenlemesi getirdi.
BFI yöneticisi Wilhelm Techt, Kleinzeitung gazetesine yaptığı açıklamada, kurumun görünen her türlü dini sembolü yasakladığını açıkladı.
Kurumlarında bine yakın sığınmacının eğitim aldığını anlatan Techt, “Yanlış anlaşılmaya mahal vermeden Batı kültürünü ve değerlerini aktarmamız gerekiyor. Bundan dolayı eğitimcilerin Batılı kıyafetlerle çalışması gerekiyor.” diye konuştu.
Techt, eğitimcilerini “rol model” olarak konumlandırdıklarını belirterek düzenlemenin de onların görev tanımları içinde yer aldığını kaydetti.
“İslamofobinin neticesi”
Uygulamaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Avusturya İslam Toplumu (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, AB Adalet Divanının aldığı kararın kedilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek “Bu kararın, Avrupa’da artan İslamofobinin neticesi olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
Başörtüsünün İslam dininin en önemli unsurlarından biri olduğunu, farklı dini sembollerle kıyaslanamayacağını belirten Olgun, “AB Adalet Divanının yanlış bir kıyasla böyle bir karara vardığını düşünüyoruz ve bu kararı eleştiriyor, kınıyoruz.” ifadesini kullandı.
Kararın Müslüman kadınları iş alanlarından uzaklaştıracağına dikkati çeken Olgun, “Müslüman kadınlara ciddi manada bir ayrımcılık yapılmış olacak. Bunun yansımalarını Avusturya’daki BFI örneğinde ne yazık ki görüyoruz. Bu karar başörtülü kadınlarımızı toplumun dışına itecek. Bu konuda ciddi manada endişeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.
AA
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