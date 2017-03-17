Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Batı’nın saldırısına maruz kalan İslam hızla yayılıyor

Batı dünyasında İslam üzerinden yapılan algılar ters tepiyor. Hollanda’da Müslümanlığı tercih edenlerin sayısında ciddi artış yaşandığı ortaya çıktı. Her yıl yüzlerce Hollandalı’nın Müslüman olduğu belirtiliyor.

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Batı’nın saldırısına maruz kalan İslam hızla yayılıyor

1996 yılında Müslüman olan Amsterdam Üniversitesi araştırmacısı Vanessa Vroon-Najem Hollanda’da Müslüman olan Hollandalılar hakkında çok fazla bilgi olmaması nedeniyle bu konuyu araştırmıştı.

Hollandalılar arasında genellikle kadınların eşleri için Müslümanlığı tercih ettiği düşünüldüğü, ancak bunun böyle olmadığı belirtilen Vroom-Najem, çoğu kadının evlenmeden önce zaten İslam’ı tercih ettiği ve kendi iradesiyle yaptıkları araştırmalar sonucu Müslüman olduklarını söyledi.

Araştırmacının yaptığı araştırmaya göre Müslüman olan Hollandalı kadınların özellikle iş dünyasında ayrımcılığa maruz kaldıkları ortaya çıktı. Başörtüsü taktıktan sonra işinden olan ve tekrar iş bulmakta zorlananların olduğu aktarılırken, çevrelerinin de kendilerine sırt çevirdiği ve irtibatı kestiği görülüyor.

Kızı Müslüman olan bir Hollandalı ailenin açıklamasında, ” İlk duyduğumuzda çok üzüldük. Şaşkındık. Ancak kızımızın kararına saygı duyduk. Asıl mesele ondan sonra başladı. Babaanne ve çoğu akrabalar kızımla görüşmek istemedi. Çevremizdeki insanlar bizimle irtibatı kesti ” ifadesine yer verdi.

Müslüman olan Hollandalıların karşılaştıkları bir diğer dikkat çeken konu ise, Müslüman ve İslam ile ilgili Hollandalı kişilerin olumsuz düşünceleri nedeniyle dışlandıkları oldu. Hollanda’da ayrımcılığın olmadığını düşünen Müslüman olmuş kişiler ve aileleri, ” İslam’ı tercih edince Hollanda gibi özgür bir ülkede ayrımcılığın var olduğunu anladık ” dedi.

Hollanda’da her yıl yüzlerce Hollandalı’nın Müslüman olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilerin geçmiş yıllara ait olduğu, ancak günümüzde de çok sayıda kişinin Müslümanlığı tercih ettiği aktarılıyor.

Trots op islam’ın 2014 yılında yayımlanan Avrotros’tan aldığı görüntüler:

SONHABER.EU

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