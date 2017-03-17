Bayram için Türkiye yollarına düştüler

Ramazan Bayramını Türkiye’de sevdikleri ve akrabaları ile kutlamak için yollara düşen Avrupalı Türkler, kara ve hava yolu ile yollara düştü.

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Özellikle kara yolllarını tercih eden Avrupalı Türklerin oluşturduğu konvoylar gümrük kapılarında hareketlilik yaşanmasına denden oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye 11 bin araçla 49 bin yolcu giriş yaptığı son bir haftanın ardından bugün yarın ve bayramın ilk günü yoğunluğun giderek aratacağı bekleniyor.

Kapıkule, İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından son bir haftada yaklaşık 100 bin Avrupalı Türkün giriş yaptığı, bayrama iki gün kala bu sayının giderek arttığı belirtildi.

Yetkililer Avrupalı Türkleri uykusuz yola devam etmemeleri başta olmak üzere uyarırken, gümrük kapılarında yığılma olmaması için bu yıl uygulamaya konulan Taşıt Ön Beyan Uygulmasını hatırlattılar.

Taşıt Ön Beyan uygulaması ile özel araçlarıyla Türkiye’ye seyahat edecek Avrupalı Türkler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden “Taşıt Ön Beyan Uygulaması”nı kullanarak gümrükte beklemeden Türkiye’ye giriş yapabiliyor.

Uygulamayı kullanmak için:

https://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/

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