Bebek mamalarına zehir karıştırıldı

Almanya’da mağaza zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe’ye gönderilen tehdit mektubunda, 10 milyon avro ödenmemesi durumunda mamalara yeniden zehir karıştırılacağı belirtildi.

A+A-

Almanya’nın güney sınırındaki Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan habere göre, marketlerde satılan farklı markalardaki bebek mamalarından alınan numunelerde yapılan inceleme sonucu, mamalarda bebeklerde ölüm riski oluşturabilecek oranda zehir bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, mağaza zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe’ye gönderilen tehdit mektubunda, 10 milyon avro ödenmemesi durumunda mamalara yeniden zehir karıştırılacağı belirtildi.

Polis şantaj yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Söz konusu marketlerdeki mamaların toplatıldığı bildirildi.

AA