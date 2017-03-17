Belçika bölücülere sahip çıkmaya devam ediyor

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Francken, “Carles Puigdemont’un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa, mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont’a sığınma hakkı verilebilir” dedi.