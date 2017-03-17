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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Belçika ve Türkiye arasında yeni işbirliği protokolü imzalandı

T.C. Brüksel Büyükelçiliği’nde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) adına Genel Müdür Adnan Yıldırım ile Credendo – Export Credit Agency (İhracat Kredi Ajansı) adına Ajans CEO’su Dirk Terweduwe arasında ve Büyükelçi Hakan Olcay ile Büyükelçilik Ticaret Başmüşaviri Bülent Ecevit’in şahitliğinde karşılıklı işbirliğini öngören bir protokol imzalandı.

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Belçika ve Türkiye arasında yeni işbirliği protokolü imzalandı

29 Mayıs 2017 Pazartesi günü T.C. Brüksel Büyükelçiliği’nde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) adına Genel Müdür Adnan Yıldırım ile Credendo – Export Credit Agency (İhracat Kredi Ajansı) adına Ajans CEO’su Dirk Terweduwe arasında ve Büyükelçi Hakan Olcay ile Büyükelçilik Ticaret Başmüşaviri Bülent Ecevit’in şahitliğinde karşılıklı işbirliğini öngören bir protokol imzalandı.

İmza töreninin ardından Büyükelçiliğin ev sahipliğinde iki ülke heyetleri arasında samimi görüş alışverişine imkan tanıyan bir resepsiyon düzenlendi.

Anlaşma kapsamında taraflar arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup, bu çerçevede tarafların birbirleri ile yürüttükleri faaliyetleri ve ticarette aktif rol üstlenmeyi hedefledikleri pazarlarla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları hedeflenmektedir. Öte yandan, taraflar arasında ihracat kredi sigortası ve yatırım sigortası alanlarında bilgi ve görüş paylaşımını sağlayacak olan bu anlaşma ile Türk Eximbank mevcut uygulamalarının geliştirilmesi ve yeni ürünlerin uygulamaya koyulması hususunda Credendo ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ayrıca, bu anlaşma ile Türkiye ve Belçika firmalarının, başta Afrika ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki ihracat kredi kuruluşunun ortak destek sağlamasının önü açılmaktadır.

Protokolün her iki ülkeye ve iş dünyasına hayırlı, uğurlu olması temenni edildi.

Yenivatan

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