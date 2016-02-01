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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Belçika’da PVV propagandası

Belçika’nın televizyon kanalı VRT’de yayınlanan bir röportajda PVV yandaşı olan kadının İjburg’da cami ve Müslümanları istemediğini, gerekçe olarak ta kentin karanlık bir ortam olmaya başladığını göstermesine İjburglı vatandaşlardan tepki geldi.

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Belçika’da PVV propagandası

Foto: AT5

AT5 Belçika kanalına konuşan PVV yandaşı kadının röportajını İjburglı vatandaşları izletip onların fikirlerine başvurdu. İjburglı vatandaşlar kadının söylediklerine katılmadıklarını ve kentte gayet huzurun hakim olduğunu vurguladı.

PVV’li kadının söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ve İjburg kentinde iddia edildiği gibi Müslümanlar ve camilerin toplumda olumsuz etkilerinin olmadığını ifade eden kent sakinleri, ” Bunları duymak korkunç. Bizim tecrübelerimiz kadının iddiasıyla oldukça zıt ” sözlerine yer verdi.

İjburglı vatandaşlar Belçika televizyon kanalı VRT’i eleştirerek, ” Kentimizin adını lekeleyemezler. Kentimizde röportaj yapabilirsin, Müslüman ve camileri eleştirenlere söz hakkı tanıyabilirsin. Ancak madalyonun diğer yüzünü de göstermelisin. Yaptığınız taraflı yayın ve biz İjburglılar olarak PVV’lı kadının söylediklerine katılmıyoruz ” dedi.

SONHABER.EU

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