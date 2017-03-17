Belçika’da Türklerle PKK’lılar arasında kavga çıktı

Belçika ve Hollanda basınında çıkan haberlerde ‘ farklı Türk grupları ‘ arasında kavga çıktığı bilgisi verilirken, kavganın Türkleri tahrik eden PKK’lılarla olduğu ortaya çıktı. Olay yerinin kapatıldığı ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
Foto: Patrick Lefelon
Belçika basınında yer alan bilgilere göre Anvers kentinde PKK’lıların özel bir otobüsle PKK sloganları atarak Türkleri tahrik etti. Bunun üzerine Türklerle PKK’lılar arasında kavga çıktığı ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.
Olay yerinin kapatıldığı ve vatandaşın bu bölgeye gelmemesi yönünde uyarı yapıldığı belirtildi.
Avrupa genelinde tura başlayan PKK’lılara izin veren AB ülkeleri kavgayı Erdoğan ve yandaşlarına bağlamaktan da çekinmiyor.
Alınan son bilgilerde kavgaya yaklaşık 100 kişinin katıldığı ve biri polis 8 kişinin yaralandığı aktarılıyor. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
We krijgen melding van een zware #vechtpartij omgeving Brederodestraat. Blijf weg uit omgeving. Maak plaats vr hulpdiensten.
— Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 27 oktober 2017
#Verstoring #Antwerpen Brederodestraat
Vechtpartij
Tram 10 en bussen 1-13-30-34 omgeleid in beide richtingen#delijn
— De Lijn (@delijn) 27 oktober 2017
SONHABER.EU
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