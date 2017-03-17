Belçika’daki ırkçı belediye başkanının büstü tartışma konusu oldu

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel’in Schaerbeek semtinde, ırkçı eski Belediye Başkanı Roger Nols’un büstünün kaldırılmasının istenmesi ve belediye tarafından büstün kaldırılmayacağının açıklanması tartışma konusu oldu.

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Türkler dahil olmak üzere yabancıların tamamını dışlayan politikasıyla tanınan ve 1971 ile 1989 yılları arasında belediye başkanı olarak görev yapan Roger Nols’un yıllardır belediye binası içerisinde yer alan büstünün ırkçılıkla mücadele edenler tarafından kaldırılması istendi. Kısa adı Mrax olan “Irkçılığa, anti-semitizme ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele” isimli dernek tarafından büstün belediye binasından kaldırılması için çalışma başlatılırken, derneğin başkanlığını yürüten Carlos Crespo, ırkçı Başkan Nols’un döneminde ayrımcı yönetime mağdur kalan vatandaşların tazminatının onarılacağını belirtti.

Büstün kaldırılması için bir imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Carlos Crespo, Belçika basınına yaptığı açıklamada, “Nols gibi aşırı sağcı politikaları üstlenen ve kabullenen siyasetçileri hedef alıyor, büstlerinin kaldırılması için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Konu hakkında bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bernard Clerfayt ise bu talebin yapıldığı zamanı manidar bulduğunu belirterek, geçmişte yaşanan haksızlıkların ve ayrımcılıkların unutulmaması için bu büstün kaldırılmaması gerektiğinin altını çizerek, belediye olarak kaldırmayacaklarını ifade etti.

Seçimleri kazandıktan sonra belediyeye deve sırtında gelmişti

2004 yılında hayatını kaybeden ırkçı siyasetçi, aşırı sağ politikaları nedeniyle Federalist Demokratik Frankofonlar (FDF) partisinden atıldıktan sonra siyasi kariyerini Irkçı Cephe’de (FN) tamamlamıştı. Uzun süre Türkler olmak üzere bütün yabancı esnafa yabancı isimleri yasaklayan ve belediye binasında yabancılara özel gişeler yaptıran ırkçı Nols, 1986 seçimlerini kazandıktan sonra, belediye binasına üzerinde Arapların geleneksel kıyafeti ile deve üstünde gelmişti. Bu hareketi ile o dönem büyük tepki toplayan ırkçı siyasetçi, gazetecilere, “Biz sahip çıkmazsak gelecekte bu belediyeye bu şekilde deve üzerinde gelecekler” şeklinde konuşmuştu.

Cafer Yıldırımer