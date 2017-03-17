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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Belçikalı Bakan Zühal Demir’in çalışma ofisinde arama yapıldı

Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla tanınan ve yabancı düşmanlığıyla ön plana çıkan Belçika Eşit Haklar, Yoksullukla Mücadeleden ve Bilim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı PKK sempatizanı Zühal Demir’in çalışma ofisinde arama yapıldı.

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Belçikalı Bakan Zühal Demir’in çalışma ofisinde arama yapıldı

Federal Parlamentoya girdiği günden bu yana Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla tanınan Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zühal Demir’in çalışma ofisine “Uluslararası Kutup Vakfı” (International Polar Foundation) dosyası çerçevesinde yapılan arama sonrası çok sayıda belgeye el konuldu. Federal Savcılık tarafından aramayla ilgili yapılan açıklamada, aramaların Bakan Zühal Demir’le doğrudan ilgisi olmadığı belirtilirken, aramaların “Uluslararası Kutup Vakfı” Başkanı Alain Hubert’le ilgili belgelere ulaşmak üzere yapıldığı bilgisi verildi.

Federal Savcılık, daha önce bu belgelerin Bakan Zühal Demir’in çalışma ofisinden istenildiğini fakat belgelerin gizliliği ilkesi gerekçe gösterilerek işbirliğine gidilmeyince, baskın düzenlemek zorunda kalındığı ifade edildi. Belçika televizyonuna konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Zühal Demir, bu belgelerin kendilerinden istenmediğini ve istenildiği takdirde vermekte bir sıkıntı görmediğini ifade etti.

Belçikalı ünlü kaşif Alain Hubert’le uzun süredir kriz yaşayan Belçika hükümeti, 2016 yılında alınan bir kararla, ünlü kaşifin ve kurumunun Antarktika’da bulunan Kraliçe Elizabeth İstasyonu’na gitmesini engellemişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında Zühal Demir tarafından imzalanan “Pax Antartica” anlaşmasına göre, Belçika hükümeti resmi olarak istasyonun sahibi olurken, kullanım hakkı “Uluslararası Kutup Vakfı”na devredilecekti.

Yenivatan.be

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