Belçikalı Bakanı nazi askerine benzettiler

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Bakan olduğu günden bu yana yabancılarla ilgili yaptığı çıkışları dikkatleri üzerine çeken ve birçok kesimin kızdıran Bakan Francken’e tepki amaçlı yapılan montajlı afiş, Frankofon Yeşiller partisi Ecolo’nun gençlik kolu olan Ecolo J tarafından sosyal paylaşım sitesinde partinin resmi sayfasında paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Bakan Francken’in Ecolo partisi yöneticilerini aramasıyla partinin sayfasından kaldırılan afiş, sayfada sadece on dakika durmasına rağmen, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Francken’in Maximilien parkına yerleşen göçmenlere yönelik yaptığı açıklamalar sonrası göçmenlere yapılan baskına atıfta bulunan afişte “Hacız, baskın ve işbirliği” başlıkları yer aldı. Afişte ayrıca, Bakan Francken’in yakın tarihte Sudan Devlet Başkanı Omar El Beşir’le görüşmesine de yer verilerek, “Soykırıma, insanlık suçlarına ve savaş suçlarına karışan bir devlet başkanıyla işbirliği” yazıldı.

Söz konusu afişle ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan Bakan Francken, “Ecolo ve Groen grubu siyasi tartışmanın dışına çıkıyor. Kendime bu şekilde saldırmalarına izin veremem. Kendilerinden bu konuda bir özür bekliyorum” dedi ve “Bunu destekliyor musunuz? Sizce bu normal midir?” sorularıyla takipçilerinden destek istedi.

Flaman Yeşiller partisi Ecolo cephesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili herhangi bir girişimleri olmadığı ifade edilirken, Frankofon Yeşiller partisi Ecolo cephesi Bakan Francken’in göçmenler konusunda çok yanlış yaptığına dikkat çekildi ve özür dileme gibi bir niyetlerinin olmadığı bildirildi.

Yenivatan.be