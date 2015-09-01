Belçikalı Türklerin Erdoğan sevinci

NATO zirvesi için Belçika‘nın başkenti Brüksel‘e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetiyle görüştü.

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NATO zirvesi için Belçika‘nın başkenti Brüksel‘e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetiyle görüştü. Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği heyetine ve davetlilere hitaben konuşma yaptı.

Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları, “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı”na katılmak üzere Brüksel‘e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı karşılamak için, konaklayacağı otelin yakınında toplandı.

Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur’ın “Herhangi bir toplanmaya izin vermeyeceği” yönündeki açıklamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak isteyen Türkler, Steigenberger Oteli’nin önünde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yetkililerinin talebi üzerine otel yakınındaki Stephanie Meydanı’na geçen Türkler, Belçika polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişini bekledi.

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterlerini taşıyan Türkler, sık sık Erdoğan lehine slogan attı. Polis ekipleri, Erdoğan lehine slogan atanlar ve otel çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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