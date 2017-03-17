Belçika’nın sığınmacı sorunu

Belçika’da bir yardım kuruluşu, sığınmacıları polis operasyonlarından korumak için harekete geçti. Vatandaşlara sığınmacıları evlerine alma çağrısında bulunan kuruluş, Belçika hükümetini yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

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BRÜKSEL (AA) – Belçika’da bir yardım kuruluşu, Brüksel’in merkezindeki bir park ve civarında kalan kaçak sığınmacıları polis operasyonlarından korumak için vatandaşlara çağrıda bulunarak, sığınmacıları evlerine almalarını istedi.

Sığınmacıların Korunması için Vatandaş Platformu adlı yardım kuruluşu, Belçika polisinin Maximilien Park ve civarındaki tren garlarında kalan sığınmacılara yönelik operasyonlarına karşı Belçika vatandaşlarından yardım talep etti.

Yardım kuruluşu üyesi Mehdi Kassou, gazetecilere açıklamasında, çağrı sonrasında son 3 günde, Belçika vatandaşlarının yaklaşık 150 ila 200 sığınmacıyı evlerine aldığını belirterek, “Polis operasyonlarında gözaltına alınan sığınmacı sayısında çok ciddi artış olmuştur. Belçika vatandaşlarının duyarlı davranmasını istiyoruz.” dedi.

– Belçika’nın sığınmacı taahhüdü hatırlatıldı

Öte yandan yardım kuruluşu, bölgesel ve federal siyasetçiler ile sendika yetkililerine bir mektup göndererek, Belçika’nın, Avrupa Birliği Komisyonunun sığınmacıların kota sistemiyle üye ülkelere dağıtılması sistemine ilişkin taahhüdünü hatırlattı.

Belçika hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedilen mektupta, bu sistem uyarınca Belçika’nın 3 bin 800 sığınmacı almaya söz verdiği ancak bu rakamın 900 kişide kaldığına dikkati çekildi.

Yardım kuruluşu yetkilileri, kaçak sığınmacıların geldikleri ülkeye geri gönderilmemesi çağrısında bulunarak, bu kişilerin Belçika’da kalması için durumlarının incelenmesini talep etti.

Son dönemde Belçika polisinin park ve civarında yaptığı operasyonlarda 200’den fazla sığınmacı gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’in Sudan’dan bir heyetin gelmesini sağlaması ve Brüksel’deki Sudan kökenli sığınmacıların tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmelerinin yolunu açması, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı.

AA