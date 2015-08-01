Belediye başkanı Rotterdam’da ohal ilan etti !

Güncelleme: Hollanda’nın Rotterdam kentinde vatandaşları ile buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın konsolosluğa ulaşması engellenmesinin ardından Aboutaleb kentte ohal ilan etti.

NOS’in haberine göre Rotterdam belediyesi Rotterdam Başkonsolosluğun çevresinde ohal ilan edildiğini belirtiliyor.

Aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın konsolosluğa gelebileceği aktarılırken, vatandaşların o bölgeye güvenlik nedeniyle alınmayacağı bildirildi.