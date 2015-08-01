Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Belediye başkanı Rotterdam’da ohal ilan etti !

Güncelleme: Hollanda’nın Rotterdam kentinde vatandaşları ile buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın konsolosluğa ulaşması engellenmesinin ardından Aboutaleb kentte ohal ilan etti.

NOS’in haberine göre Rotterdam belediyesi Rotterdam Başkonsolosluğun çevresinde ohal ilan edildiğini belirtiliyor.

Aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın konsolosluğa gelebileceği aktarılırken, vatandaşların o bölgeye güvenlik nedeniyle alınmayacağı bildirildi.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda polisi Türk vatandaşlarına müdahale etti Hollanda polisi Türk vatandaşlarına müdahale etti
Hollanda Türk basınını sınır dışı etti Hollanda Türk basınını sınır dışı etti
Bakan Kaya’nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu kapattı Bakan Kaya’nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu ka...
Çavuşoğlu’nun Hollanda programı ile ilgili duyuru. Çavuşoğlu’nun Hollanda programı ile ilgili duyuru.
Erdoğan, “Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrarsın Erdoğan, “Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrarsın
BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
VIDEO GALERİ