Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Hollanda’da Bond van Wetsovertreders ohal ilan edip sığınmacılara ev hapsi veren belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Weert belediye başkanı Jos Heijmans’ın bayram günleri için ohal ilan edip sığınmacılara ev hapsi vermesi ülke genelinde tepkilere yol açmıştı. Konuyla ilgili sessiz kalmayacaklarını belirten Bond van Wetsovertreders, belediye başkanının yasaları çiğnediği ve suç işlediği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Weert’de sığınmacı kampında bulunan Kuzey Afrika kökenli sığınmacıların hırsızlık ve taciz gibi suçlara karıştığını iddia ederek özellikle bayram günleri gibi kalabalık olan günlerde sığınmacılara ev hapsi verilmişti.

SONHABER.EU

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