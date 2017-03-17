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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Belediye işi gücü bıraktı Kurtlar Vadisi Vatan’ı tartışıyor

CDA’lı Rotterdam belediyesi meclis üyesi De Langen çevresinden aldığı uyarılardan yola çıkarak Kurtlar Vadisi Vatan filminin FETÖ’yü ele almasını sakıncalı bularak belediyeden destek bekledi. Bugün yapılan toplantıda De Langen sert eleştirilere maruz kaldı.

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Belediye işi gücü bıraktı Kurtlar Vadisi Vatan’ı tartışıyor

Hollanda’da bugün vizyona giren “Kurtlar Vadisi Vatan” filmi, Rotterdam Belediye Meclisinde tartışmalara neden oldu.

Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA) Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Sven de Langen, filmde “propaganda” yapıldığını ve bunun Türk toplumu içinde gerginliğe yol açabileceğini belirterek, kamu güvenliği çerçevesinde meclise filmi tartışma teklifinde bulundu.

Belediye meclisi üyelerinin çoğunluğu ise Langen’in teklifine karşı çıkarak komplo teorilerinin her filmde olduğunu ve bunun tartışılması gereken yerin belediye meclisi olmadığını söyledi.

Duruma tepki gösteren, Müslümanların kurduğu NIDA Partisinin lideri ve Rotterdam Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nourdin El Ouali “Gerçekten belediye meclisinde bir film ya da bir kitabın ne anlatmak istediğini mi tartışacağız? Başka işimiz yok bununla mı uğraşacağız?” ifadeleriyle teklife tepki gösterdi.

Bu tür tartışmaların tam aksine gerginliği artıracağını söyleyen El Ouali, benzer konuların Amerikan savaş filmlerinde de işlendiğini örnek göstererek, bu tartışmayla boşa zaman harcandığını kaydetti.

Hollanda’da dokuz ayrı sinemada vizyona giren “Kurtlar Vadisi Vatan” filminin galası yarın, başkent Amsterdam’da filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

AA

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