Belediye sübvansiyon konusunda adil davranmıyor

Hollanda’da Sayıştay’ın yaptığı incelemeye göre Den Haag belediyesinin verdiği sübvansiyonların doğru yerlere aktarıldığıının net olmadığı ve adil bir şekilde verilmediği ortaya çıktı.
Sayıştay Den Haag belediyesinin sübvansiyon şartları veya kimler ve hangi kurumların faydalanabileceği konusunda açık olmadığını belirtti. Belediyenin websitesinde neredeyse görünmeyecek yerlerde bu bilgilere yer verilmesinin doğru olmadığını aktaran Sayıştay, bu sayede çoğu kişi ve kurumların sübvansiyon hakkından mahrum kaldığına dikkat çekti.
Sayıştay’ın raporunda özellikle evde bakım yardımı ve jeugdzorg için ayrılan bütçenin adil dağıtılmadığı vurgulanıyor. Sübvansiyon verilecek sağlık kurumlarının özel olarak belirlendiği ve diğer kurumların da bu durumdan faydalanamadığı aktarılıyor.
Yapılan incelemede aynı zamanda verilen sübvansiyonların doğru yönde kullanılmadığının da altını çizden Sayıştay, belediyenin bu konuda daha net olması gerektiğini savundu.
VVD yaptığı açıklamada, raporun ürkütücü olduğunu ve vergi paralarının nerede kullanıldığının bilinmemesini eleştirdi.
SONHABER.EU
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