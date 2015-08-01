Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Benzin istasyonları tarih oluyor

Shell firması Hollanda’da nerede olursanız olun benzini ayağınıza getirmeye hazırlanıyor.

A+A-

Benzin istasyonları tarih oluyor

FD gazetesinde yer alan bilgilere göre Shell firması TapUp adında ayrı bir firma açarak müşterilerine ‘benzin sipariş’ hizmeti sunmayı planlıyor.

Shell tarafından resmi olarak açıklanmayan bu benzin sipariş yönteminin TapUp app uygulaması ile hizmet vereceği öğrenildi.

Hollanda’da nerede olursanız olun bu uygulama ile benzin siparişi verebiliyorsunuz. App uygulaması ile yapılan siparişin ardından anlaştığınız yer ve saatte servis uzmanları size ulaşıyor.

Bu uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği merak konusu oldu.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Balkonlarda ölüm tehlikesi Balkonlarda ölüm tehlikesi

Hollanda’da 160 apartmanda bulunan 320 balkon her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. ...

Aşırı sağcı Wilders liseli solcu gibi! Aşırı sağcı Wilders liseli solcu gibi!...

Hollanda'da PVV lideri Wilders Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun referandum kampanyalarına katılmaması için T.C. Lahey Büyükelçili...

Mayıs ve Yaz tatilinde Schiphol’de kaos bekleniyor Mayıs ve Yaz tatilinde Schiphol’de...

Yetkililer Mayıs ve Yaz tatilinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanını kullanacak olan yolcuları uyardı. ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
” Artık maaşlara zam yapılmalı ” ” Artık maaşlara za...

Hollanda'da Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem yaptığı açıkla...

BKR’den borçlu vatandaşlarla ilgili olumlu açıklama BKR’den borçlu vata...

Hollanda'da Kredi Kayıt Bürosu (BKR) verilerine göre borçlu ...

Portekiz’de ‘Cristiano Ronaldo Havaalanı’ tartışması Portekiz’de ‘...

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adının doğduğu Mad...

Balkonlarda ölüm tehlikesi Balkonlarda ölüm tehlikes...

Hollanda’da 160 apartmanda bulunan 320 balkon her an yıkıl...

Benzin istasyonları tarih oluyor Benzin istasyonları tarih...

Shell firması Hollanda'da nerede olursanız olun benzini ayağ...

Action durdurulamıyor Action durdurulamıyor

Hollanda'da son yıllarda yaşanan krizin teğet geçtiği tek ma...

Atatürk Havalimanı’nda yeni güvenlik önlemi! Atatürk Havalimanı’...

Üst düzey güvenlik önlemleri ile korunan Atatürk Havalimanı'...

Aşırı sağcı Wilders liseli solcu gibi! Aşırı sağcı Wilders lisel...

Hollanda'da PVV lideri Wilders Türkiye Dışişleri Bakanı Çavu...

Bakan Çavuşoğlu Almanya’da Bakan Çavuşoğlu Almanya&#...

Hamburg'da konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sistematik bi...

Yüksek fatura nedeni akıllı sayaçlarınız olabilir Yüksek fatura nedeni akıl...

Hollanda'da Twente Üniversitesi tarafından yapılan araştırma...

VIDEO GALERİ