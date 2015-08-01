Benzin istasyonları tarih oluyor

Shell firması Hollanda’da nerede olursanız olun benzini ayağınıza getirmeye hazırlanıyor.
FD gazetesinde yer alan bilgilere göre Shell firması TapUp adında ayrı bir firma açarak müşterilerine ‘benzin sipariş’ hizmeti sunmayı planlıyor.
Shell tarafından resmi olarak açıklanmayan bu benzin sipariş yönteminin TapUp app uygulaması ile hizmet vereceği öğrenildi.
Hollanda’da nerede olursanız olun bu uygulama ile benzin siparişi verebiliyorsunuz. App uygulaması ile yapılan siparişin ardından anlaştığınız yer ve saatte servis uzmanları size ulaşıyor.
Bu uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği merak konusu oldu.
SONHABER.EU
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