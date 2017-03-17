Berlin Büyükelçisi Aydın Türk STK’leri ziyaret etti

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Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, “Maalesef son dönemlerde Avrupa’nın genelinde sağın yükseldiğini ve güçlendiğini gözlemliyoruz.” dedi.

Almanya’nın Köln kentindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezlerini ziyaret eden Aydın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinde (DİTİB) gazetecilere açıklamada bulundu.

Büyükelçi Aydın, Batılı ülkelerde artan yabancı karşıtlığına yönelik soruya “Maalesef son dönemlerde Avrupa’nın genelinde sağın yükseldiğini ve güçlendiğini gözlemliyoruz. Fakat biz yine de bu ülkelerin toplumlarının büyük ölçüde merkezi partilerin yanında olmalarını diliyoruz. Bu yönelim yabancıların, Türklerin ve Müslümanların buralardaki durumlarını mevcudiyetlerini de zorluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemlerde yabancı karşıtı ve İslamofobik akımların kamuoyunda, basında, siyasette ve hatta akademi dünyasında daha fazla yer bulduğunu gözlemlediklerini dile getiren Aydın, bunun kaygıyla karşılandığını vurguladı.

Aydın, şöyle konuştu:

“Diğer yabancı topluluklar gibi özellikle Müslüman ve Türk kökenli insanlarımızın bu gelişmelerden dolayı kaygı duymalarını anlıyoruz. Ama şu andaki akım maalesef parlamentolarda yer alıyor ve siyasetin bir parçası haline geliyor. Göçmen ve yabancılar konusundaki politikalarını olumsuz şekilde etkliyorlar. Bu da tabi hepimiz için endişe verici bir gelişme.”

Berlin Büyükelçisi Aydın, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatını (IGMG) ziyaret etti.

Aydın’ın, Köln ve Çevresi Alevi Bektaşi Cem Evi Derneği, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) ve İslam Kültür Merkezleri Birliğini (VIKZ) ziyaret etmesi bekleniyor.

AA