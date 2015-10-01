Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Berlin saldırganı İtalya’da vuruldu

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, terör örgütü DAEŞ’ın üstlendiği Berlin’deki terör saldırısının faili olarak aranan Amri, İtalya’nın Milan kentinde vurularak öldürüldü.

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Berlin saldırganı İtalya’da vuruldu

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Almanya’nın başkenti Berlin’de pazartesi günü gerçekleştirilen ve 12 kişinin ölümüyle 48 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının faili olarak aranan 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri, İtalya’nın Milan kentinde vurularak öldürüldü.

İtalyan haber ajansı ANSA, şüphelinin gece saat 03.00 sularında Milan yakınlarında kendisine kimlik soran polisle çatışmaya girdiğini bildiriyor. Kentin banliyö bölgesindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen çatışmada bir polis yaralandı.

YANLIŞ ADAMI YAKALAMIŞLARDI

Saldırı sonrası harekete geçen Alman polisi, Pakistanlı bir kişiyi yakalamış, Die Welt gazetesine konuşan bir polis şefi ise “Yanlış adamı gözaltına aldık. Gerçek saldırgan silahlı ve halen kaçak. Yeni eylemler gerçekleştirebilir” demişti.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği Noel pazarına yapılan saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

KAYNAK HABER7

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