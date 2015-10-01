Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Berlin’deki katliamda polis parmağı

Berlin’de 12 kişinin öldüğü terör saldırısının faili olarak aranan Amri’nin polis takibi altında olduğu ve bir gizli polisten silah almaya çalıştığı iddiası Almanya’yı karıştırdı.

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Berlin’deki katliamda polis parmağı

İngiltere basını, Berlin’de 12 kişinin ölümüne yol açan Noel pazarına TIR’la saldırının faili olduğu iddia edilen Anis Amri’nin Avrupa genelinde aranmasına geniş yer ayırdı.

İngiliz basınındaki neredeyse bütün haberlerde Amri’nin istihbarat servisleri tarafından bir süre izlenmesine karşın, nasıl saldırıyı düzenleyebildiği ve olay sonrasında kaçmayı nasıl başardığı sorgulandı.

AMRİ’NİN SİCİLİ KABARIK

Amri’nin dört yıl önce memleketi Tunus’tan İtalya’ya gelmesinden bu yana çeşitli suçlar işlediğini yazan Times, saldırı şüphelisinin bir göçmen merkezini kundaklamak ve uyuşturucu nedeniyle bıçaklı bir kavgaya tutuşmaktan hapis cezası aldığını, ayrıca bir soygunla bağlantılı olduğunu ve sahte belge taşımaktan gözaltına alındığını vurguladı.

Times, Anis Amri’nin Almanya’da radikal bağlantıları bulunduğunu ve bunlar arasında Almanya’daki DAEŞ lideri olduğu iddia edilen ve geçen ay tutuklanan Ahmed Abdülaz’in de bulunduğunu iddia etti..

UZUN SÜREDİR İZLEME ALTINDAYDI

Amri’nin “ulusal güvenliği tehlike altına atacak ciddi bir suça hazırlandığı” şüphesiyle incelendiği ve Bild gazetesine konuşan bir yetkilinin Amri’nin geçen bahar aylarında birlikte saldırı düzenleyecek kişiler aradığını ve silahlarla ilgilendiğini söylediği ifade ediliyor.

Amri’nin ayrıca bir gizli polisten silah almaya çalıştığı, Mart’tan Eylül ayına kadar gizlice izlendiği ancak bu dönemde sadece uyuşturucu sattığı ve bir bar kavgasına karıştığı aktarılıyor.

Times, Amri’nin bu kadar çok polisle teması olmasına ve istihbaratın radarına girmesine karşın, yanlış kişinin gözaltına alınmasının rahatsız edici olduğuna dikkat çekti.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği Noel pazarına yapılan saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

KAYNAK AA

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