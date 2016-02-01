Berlin’deki PKK terör propagandasına derhâl son verilmeli!

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Berlin Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen PKK terör propagandası münasebetiyle bir açıklama yaptı. “PKK terör örgütünün uzantıları Berlin Teknik Üniversitesi’nde terör propagandası yapmakta ve örgüte militan toplamaktalar. Federal Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı buna derhâl müdahale etmelidir. Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma sözlerinin artık somut gereklerinin ortaya koyulması gerekmektedir.” diyen Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasayı Koruma Dairesi raporlarında da terör örgütü PKK’nın uzantıları olduğu ifade edilen yapılanmaların Berlin Teknik Üniversitesi’nde açık bir şekilde PKK propagandası yapıyor olması ne yazık ki artık bizleri şaşırtmıyor. Üzerinde ‘Direniş hayat demektir.’ yazılı olan, PKK teröristlerinin militan üniformalarıyla resimlerinin bulunduğu afişler üniversitenin duvarında asılı durmaktadır.

Organizatörler bu afişlerle PKK ve örgütün kurucu üyelerinin zararsız olarak sunulduğu, hatta kahramanlaştırıldığı film ve konferanslara insanları davet etmektedirler. Bu apaçık bir terör propagandası ve terör örgütüne militan temin etme çalışmasıdır; üstelik bir devlet üniversitesinde!

Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin yıllık olarak yayımladığı raporlarda PKK’nın Almanya ve Avrupa’yı geri çekilme, militan toplama ve finansal kaynak sağlama yeri olarak kullandığı ifade edilmektedir. Bu gerçeğe rağmen, bir terör örgütünün bu kadar pişkince ve açık bir şekilde faaliyetlerini sürdürebiliyor oluşuna kamuoyunda hiçbir tepki verilmemektedir. Böyle bir organizasyonu düzenleyen kişilerin yaptıkları bu faaliyet ile bir terör örgütünü destekledikleri ve dolayısıyla suç işledikleri ortadayken, Almanya’da bundan dolayı bir cezaya çarptırılacaklarına dair hiçbir endişelerinin olmadığı anlaşılmaktadır.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maaß ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière hukuk devletinin gerekliliklerini yerine getirerek bu faaliyetlere derhâl engel olmalıdır. Bunu aynı zamanda Almanya’nın da iç güvenliği için yapmak durumundadırlar. Terör örgütlerinin propagandasının yapılması, terör örgütlerine militan toplanması yasaktır ve buna hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez. Ayrıca Berlin Teknik Üniversitesi yönetimi bu duruma bir açıklık getirmeli ve üniversitede okuyan öğrencilerin gelecekte tekrardan terör propagandasına maruz kalmalarının engellenmesi adına gerekli önlemleri almalıdır.

PKK zararsız bir kültür derneği değil, on binlerce insanı katletmiş bir terör örgütüdür. Topladıkları haraçlarla, silah ve uyuşturucu ticareti ile kendini finanse etmekte, hemen her gün bombalı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçlerini ve sivil halkı hedef almaktadır.

Almanya Türkiye için önemli bir müttefik ve NATO partneridir. Türkiye terörle mücadelesinde müttefiklerinden aktif destek beklemektedir. Sözlü olarak sürekli ifade edilen dayanışmanın, PKK terörüne kurban gitmiş insanların anısına hürmeten de artık somutlaşma vakti çoktan gelmiştir.”