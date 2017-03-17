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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bilet fiyatına dahil edilmeyen ücretler giderek pahalanıyor

Arama motoru Kayak tarafından yapılan araştırmaya göre uçakta satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatları çok pahalı. Bilete dahil edilmeyen bagaj hakkı gibi ekstra masraflara da sürekli zam yapıldığı belirtiliyor.

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Bilet fiyatına dahil edilmeyen ücretler giderek pahalanıyor

Havayolu seyahatinde su içmenin önemini uçak personeli sık sık tekrarlar. Ancak çoğu firmalar yolcuların kendis suyunu uçağa almıyor ve uçakta küçük şişe suyu 2-3 euro’dan satışa sunuyor.

Yolcuların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan bilet fiyatı dışındaki ekstra masrafların giderek zamlanması yapılan araştırmayla da teyit edilmiş oluyor.

Bir paket cipsin 2,50 euro, çikolata ortalama 2 euro, çay ve kahvenin 2 eurodan fazla olmasını eleştiren araştırmacılar, yolcuların imkan olduğu sürece kendi yiyecek ve içeceklerini yanlarına almaları konusunda tavsiyede bulunuyor.

Özellikle sözde ucuz bilet satan firmaların bagaj hakkı, koltuk seçimi, uçak içerisinde yeme-içme gibi bilet dışı işlemlerde talep edilen ekstra ücretlerin gün geçtikçe daha da pahalandığı belirtiliyor.

Havayolu şirketleri arasında fiyatların oldukça farklı olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bazen bu durumun yarı yarıya farkettiğini bildiriyor.

SONHABER.EU

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