Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bilgi sızdıran polis memuru gözaltına alındı

Hollanda’da Kuzey Hollanda Polis Teşkilatı’nda görevli bir polis memuru GeenStijl’e bilgi sızdırması sonucu gözaltına alındı.

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Bilgi sızdıran polis memuru gözaltına alındı

Günlerdir ülke gündeminde yer alan, polise ait bilgilerin GeenStijl’e sızdırılması ile ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

Amsterdam Centraal Station’da yaşanan bir kazada aracı kullanan kişinin Fas kökenli olduğuna dikkat çekip kişisel bilgilerin yer aldığı fotoğrafı paylaşan GeenStijl’ın gizlilik ihlaline uymadığı gibi bu görüntünün kim tarafından servis edildiği merak ediliyordu.

Polis sisteminde yer alan kişisel bilgilerin hangi polis memurları tarafından bakıldığı açıkçca görüldüğü için bunu kimin yaptığına da kolayca ulaşıldığı belirtildi.

Görevi kötüye kullanma ve gizli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma suçundan gözaltına alınan polis memurunun kimliği hakkında bilgi verilmedi.

SONHABER.EU

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