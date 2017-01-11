Bir anlık dalgınlık 16 bin Avro’dan etti

Rotterdam- Amersfoort seferini yapan trende yolculuk yapan adam 16 bin Avro parasından oldu.

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Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, adının açıklanmasını istemeyen yolcunun bir anlık dalgınlığı sonucu başına gelenleri kız arkadaşı M. Berendsen bir televizyon programında anlattı.

M. Berendsen, erkek arkadaşının tren yolculuğu esnasında bir an uykuya daldığını, uyanır uyanmaz ineceği istasyona geldiğini fark ederek acele ile ineceği sırada para dolu çantasını trende unuttuğunu hatırladığını söyledi.

Erkek arkadaşının neden bu kadar çok nakit parayı yanında taşıdığı sorulması üzerine, Audi marka arabasını Rotterdam’da sattığı için dedi. Kaybettikleri paradan ötürü mağdur olduklarını söyleyen M. Berendsen adlı kadın, “Ben kendisini defalarca uyardım bu kadar çok nakit parayı üstünde taşıma dedim, ama beni dinlemedi,” dedi ve arabayı satınca aldıgı parayı neden hemen bankaya yatırmadığı konusuna ise bir anlam vermediğini söyledi.

Polise başvuran 16 bin Avro mağduru şahıs ve kız arkadaşının tüm ümitleri polisten gelecek müjdeli bir haber.

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