Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bir yılda tam 91 ırkçı saldırı

Almanya’da camilere yönelik saldırılar 2016 yılı içerisinde rekor düzeye ulaştı. Almanya genelinde geçtiğimiz yıl, 91 camiye saldırı düzenlendi.

A+A-

Bir yılda tam 91 ırkçı saldırı

Almanya’da camilere yönelik saldırılar 2016 yılı içerisinde rekor düzeye ulaştı. Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar’ın verdiği soru önergesine Alman Hükümeti tarafından verilen yanıta göre, geçen yıl Almanya’da camilere yönelik 91 saldırı oldu.

Cami saldırılarının 2015 yılına göre beşte bir oranında arttığı öğrenilirken, en çok saldırının ise, 21 saldırı ile en kalabalık eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW) yapıldığı ortaya çıktı. NRW’yi 15 saldırı ile Aşağı Saksonya izliyor. Saksonya ve Baden-Württemberg’de ise, 9’ar saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarla ilgili sadece iki olayda failler tespit edilebildi. Bild gazetesine konuşan Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar, Almanya’da İslamofobinin artış gösterdiğini, bunun camilere yönelik devam eden saldırılarla kendisini gösterdiğini söyledi.

HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Terörün Avrupa adresi Fransa Terörün Avrupa adresi Fransa

Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve baskın düzenleyen terörle mücadele timleri, terör saldırısı hazırlığında olan...

Avrupa’da resmen istenmiyorlar! Avrupa’da resmen istenmiyorlar!

10 ülkede yapılan ankete göre Avrupalıların yüzde 55’i Müslüman göçmen kabul edilmesine karşı çıkıyor....

Hollanda hapishanelerini kiraya veriyor Hollanda hapishanelerini kiraya veriyor

Hollanda'da suç oranının düşmesi ve ülkede var olan hapishanlerde boşluk sorununu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda bazı boş hapishan...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Sigarayı bırakmanın en doğru yolu Sigarayı bırakmanın en do...

Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, fizyojik ve psikolojik bir b...

Terörün Avrupa adresi Fransa Terörün Avrupa adresi Fra...

Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve ba...

Avrupa’da resmen istenmiyorlar! Avrupa’da resmen is...

10 ülkede yapılan ankete göre Avrupalıların yüzde 55’i Müslü...

Rejim uçakları Humus’ta sivilleri vurdu: 9 ölü Rejim uçakları Humus̵...

Suriye ordusuna ait savaş uçağının Humus'un Vaer ilçesine dü...

Hollanda hapishanelerini kiraya veriyor Hollanda hapishanelerini ...

Hollanda'da suç oranının düşmesi ve ülkede var olan hapishan...

Bir yılda tam 91 ırkçı saldırı Bir yılda tam 91 ırkçı sa...

Almanya'da camilere yönelik saldırılar 2016 yılı içerisinde ...

Türk bilim adamının başarısı Türk bilim adamının başar...

FBI'nın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi...

Erdoğan anayasa değişiklik teklifini onayladı Erdoğan anayasa değişikli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik tekli...

” Hollanda’da ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız “ ” Hollanda’da...

Hollanda Türk Federasyonu (HTF) 15 Mart 2107 Genel seçimleri...

Kayaklı koşucular EYOF’ta iddialı Kayaklı koşucular EYOF...

Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Fest...

VIDEO GALERİ