Bosna Hersek soykırım davası başvurusunu yaptı

Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davası açılması için Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu.
Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davasının açılması için Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu.
Bosna Hersek’i temsilen Lahey’e giden Prof. Dr. Sakib Softic, David Scheffer ve Phon van den Biesen, Bosna Hersek’in, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davası açılmasına ilişkin başvurusunu Uluslararası Adalet Divanına teslim etti.
Başvurunun Lahey’de kabul edilmesinin ardından belirlenen maddelerin davanın ilgili tarafı Sırbistan’a gönderileceği öğrenildi.
Bosna Hersek’teki gerginlik devam ediyor
Bu arada, başkent Saraybosna’da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyince Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davasının görüşülmesi üzerine düzenlenen olağanüstü oturum, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic’in görüşmeyi terketmesiyle yarıda kesildi.
Konsey oturumunun yarıda kesilmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen İzetbegovic, soykırım davası sürecinin 25 yıl önce başladığını anımsatarak, o günden bu güne değişen bir durumun olmadığını vurguladı.
İzetbegovic, soykırım davası açılması kararının ülkede son günlerde gerginlik yarattığına işaret ederek, “Kararı geri çekmediğimiz için kriz çıkarmakla suçlanıyoruz. Asıl kriz çıkaranlar işledikleri soykırımı inkar edenler, savaş suçlularını övenler ve öğrenci yurtlarına savaş suçlularının adını verenlerdir.” diye konuştu.
Kaynak AA
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