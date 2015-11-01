Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bosna Hersek soykırım davası başvurusunu yaptı

Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davası açılması için Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu.

A+A-

Bosna Hersek soykırım davası başvurusunu yaptı

Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davasının açılması için Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu.

Bosna Hersek’i temsilen Lahey’e giden Prof. Dr. Sakib Softic, David Scheffer ve Phon van den Biesen, Bosna Hersek’in, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davası açılmasına ilişkin başvurusunu Uluslararası Adalet Divanına teslim etti.

Başvurunun Lahey’de kabul edilmesinin ardından belirlenen maddelerin davanın ilgili tarafı Sırbistan’a gönderileceği öğrenildi.

Bosna Hersek’teki gerginlik devam ediyor
Bu arada, başkent Saraybosna’da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyince Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davasının görüşülmesi üzerine düzenlenen olağanüstü oturum, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic’in görüşmeyi terketmesiyle yarıda kesildi.

Konsey oturumunun yarıda kesilmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen İzetbegovic, soykırım davası sürecinin 25 yıl önce başladığını anımsatarak, o günden bu güne değişen bir durumun olmadığını vurguladı.

İzetbegovic, soykırım davası açılması kararının ülkede son günlerde gerginlik yarattığına işaret ederek, “Kararı geri çekmediğimiz için kriz çıkarmakla suçlanıyoruz. Asıl kriz çıkaranlar işledikleri soykırımı inkar edenler, savaş suçlularını övenler ve öğrenci yurtlarına savaş suçlularının adını verenlerdir.” diye konuştu.

Kaynak AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Almanya’da Yeni Pasaportlar Tanıtıldı Almanya’da Yeni Pasaportlar Tanıtı...

Almanya'da 1 Mart'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak yüksek güvenlikli pasaportlar tanıtıldı....

Tunahan Kuzu basında çıkan haberlere açıklık getirdi Tunahan Kuzu basında çıkan haberlere açı...

Hollanda'da DENK Partisi lideri Tunahan Kuzu'nun facebook üzerinden gerçekleştirdiği soru/cevap canlı yayınında yabancı kökenli vatanda...

Fransa’da radikalleşme ve aşırılıkla mücadele çalışmaları ‘fiyasko’ Fransa’da radikalleşme ve aşırılık...

Fransa'da bir süredir uygulanan radikalleşme ve aşırılıkla mücadele yöntemlerinin "tamamen fiyasko" olduğu açıklandı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Almanya’da Yeni Pasaportlar Tanıtıldı Almanya’da Yeni Pas...

Almanya'da 1 Mart'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak yüksek...

Tunahan Kuzu basında çıkan haberlere açıklık getirdi Tunahan Kuzu basında çıka...

Hollanda'da DENK Partisi lideri Tunahan Kuzu'nun facebook üz...

Online alışveriş daha hesaplı Online alışveriş daha hes...

Hollanda Merkez Bankası DNB tarafından yapılan araştırmada o...

UWV doktorları vatandaşı mağdur ediyor UWV doktorları vatandaşı ...

Hollanda'da ödenek kurumu UWV'nin hastane raporlarını dikkat...

Günde 200 gram meyve sebze erken ölüm riskini azaltıyor Günde 200 gram meyve sebz...

Günde 200 gram meyve sebze tüketimi, kalp ve damar hastalıkl...

Moody’s’ten küresel ekonomiye ilişkin değerlendirme Moody’s’ten küresel ekono...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's gelecek d...

Bosna Hersek soykırım davası başvurusunu yaptı Bosna Hersek soykırım dav...

Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açıl...

Fransa’da radikalleşme ve aşırılıkla mücadele çalışmaları ‘fiyasko’ Fransa’da radikalle...

Fransa'da bir süredir uygulanan radikalleşme ve aşırılıkla m...

Hollandalı şirkete Müslümanlara destek çağrısı Hollandalı şirkete Müslüm...

Sosyal medyada "Hepimiz Arakanlı Müslümanlarız" etiketi ile ...

Yurtdışı Türklerine yeni bir kolaylık daha Yurtdışı Türklerine yeni ...

Yeneroğlu: “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Dövizle askerli...

VIDEO GALERİ