Bosna Hersek’in soykırım talebi reddedildi

Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

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Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nden edinilen bilgiye göre, soykırım davasının revizyonu için Uluslararası Adalet Divanı’na yapılan başvuru, “konsey üyelerinin ortak kararı olmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin Uluslararası Adalet Divanı’na gönderdiği mektupların incelendiği kaydedilirken, Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yapılan başvurunun konseyin ortak kararını yansıtmadığı ve bu nedenle kabul edilmediği bildirildi.

Açıklamada, “Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılması kararı, devletinin yetkili mercileri tarafından alınan bir karar olmadığı gerekçesiyle, 26 Şubat 2007 tarihinde verilen kararın revizyonu için yapılan başvuru konusunda hiçbir şey yapılamaz.” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic ile davanın revizyonunu savunan konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic’in, gün içinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı soykırım davasının revizyonu için 23 Şubat’ta Uluslararası Adalet Divanı’na resmen başvuruda bulunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayında, Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, yeni deliller bulunması halinde 10 yıl içinde davanın yeniden açılması hakkı tanımıştı.

AA