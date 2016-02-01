” Bozdağ’ın ziyaretinin engellenmesi skandaldır ”

“Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın ziyaretinin şehir yönetimi tarafından iptal edilmesi tam anlamıyla bir skandaldır. Yaklaşık 1,5 milyon Türkiye kökenli seçmenin yaşadığı, kendisini ifade özgürlüğünün kalesi olarak adlandıran Almanya’da böyle bir şeyin vuku bulmasını doğrusu beklemezdim.

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Gaggenau Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın şehirde perşembe akşamı gerçekleşmesi planlanan ziyaretini iptal etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bir açıklama yaparak şu ifadelerde bulundu:

“Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın ziyaretinin şehir yönetimi tarafından iptal edilmesi tam anlamıyla bir skandaldır. Yaklaşık 1,5 milyon Türkiye kökenli seçmenin yaşadığı, kendisini ifade özgürlüğünün kalesi olarak adlandıran Almanya’da böyle bir şeyin vuku bulmasını doğrusu beklemezdim.

Türk-Alman ilişkilerindeki yaraları daha da derinleştiren bu iptal kararı, baştan başa popülizm kokmaktadır. Bu kararla bilhassa Türkiye’deki Almanya imajı yara almıştır.

Özellikle bugünlerde çok tartışılan Deniz Yücel davasıyla alakalı olarak ifade özgürlüğü hususuna vurgu yapılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu durumda akıllara şu soru gelmektedir: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olacağına dair verdiği sözlerde hiçbir somut adım atmamışken ve hatta PKK Türkiye’de katliamlarına devam edip taşeron örgütleri aracılığıyla Almanya’da serbestçe faaliyetlerini sürdürebiliyorken, acaba Almanya Türkiye’ye karşı dile getirdiği eleştirilerini ne kadar daha inandırıcı bir şekilde sürdürebilecektir?”