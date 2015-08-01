Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Breda’da el bombası paniği

Hollanda’nın Breda kentinde bulunan Esser sokağında polisin patlayıcı maddeler tespit etmesinin ardından operasyon başlatıldı.

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Breda’da el bombası paniği

Emniyetin yaptığı son açıklamaya göre bir kişinin kendine zarar verecek gibi şüpheli davranışlarda bulunmasıyla polisin harekete geçtiği ve adamın zorluk yaşanmadan gözaltına alındığı bildirildi.

Arabasında el bombası ve havai fişek tespit ettiklerini açıklayan emniyet birimi güçleri, sokakta bulunan evleri tahliye ederek giriş çıkışları kapattığını duyurdu. Yapılan incelemeler sonucu bomba imha ekiplerinin elde edilen maddeleri imha ettiği belirtildi.

Operasyonun tamamlandığını aktaran emniyet, Esser sokağı sakinlerinin evlerine geri dönebileceklerini duyurdu.

SONHABER.EU

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