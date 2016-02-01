Breda’dan sonra Venlo balkonları da…

A+A-

Foto: Vinckenhofstraat © Streetview

Hollanda’nın doğusunda bulunan Venlo şehrinde de balkonların güvenli olmadığı haberi üzerinde diğer şehirlerde oturanların da tedirgin olduğu gözlemlendi.

Özellikle eski evlerde ve restore edilmiş evlerde oturanlar, “ Bizim balkonumuz ne kadar güvenli” sorusunu sormaya başladı.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre yaklaşık yüz yıllık olan apartmanların balkonları güvenli değil. Gereken güçlendirmenin yapılmadığı için balkonlara çıkmanın hayati tehlike saçtığı haberi üzerine ev sahipleri ve ev büroları ard arda açıklama yapmaya başladı.

Belediye yetkililerinin zamanında kontrolleri yaparak ev bürolarını ve ev sahiplerini uyardığı, fakat geçen zaman içinde gerekli tedbirlerin alınmadığı ortaya çıktı.

Yetkililer Karel van Egmondstraat, Vinckenhofstraat ve de Groenstraat adreslerinde bulunan apartmanların balkonlarını kapsadığını belirtti.

© SONHABER.EU