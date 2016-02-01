Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Brüksel saldırganları üst düzey kişileri kaçırmayı konuşmuş

Brüksel’de 32 kişinin öldüğü, 300 kişinin de yaralandığı saldırıları gerçekleştiren teröristlerin, üst düzey kişileri kaçırmayı içeren görüşme gerçekleştirdiğine dair ses dosyası bulundu.

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Brüksel saldırganları üst düzey kişileri kaçırmayı konuşmuş

Brüksel’deki terör saldırısını gerçekleştirenlerin, en az 2 mahkumun serbest bırakılmasını sağlamak için üst düzey kişileri kaçırmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Belçika kamu televizyonu RTBF’in haberine göre, iddiaya ilişkin ses dosyası, 22 Mart 2016 Brüksel saldırısı soruşturma kapsamında canlı bombalardan Najim Laachraoui’nin bir çöp kutusuna atılan bilgisayarında bulundu.

Laachraoui’nin yanı sıra diğer canlı bombalar İbrahim ve Halid El Bakraoui kardeşler ile Suriye’de bulunan Ebu Ahmed arasında, “hapisteki (din) kardeşlerinin” serbest bırakılmasını sağlamak için üst düzey bir ya da iki kişiyi kaçırmayı içeren bir diyalog gerçekleşti.

Serbest bırakılması amaçlanan 2 mahkumdan birinin, 13 Kasım 2015’teki Paris saldırılarını gerçekleştirenlere ev ve araba kiralamakla suçlanan Mohamed Bakkali, diğerinin de, 24 Mayıs 2014’te Brüksel’deki Yahudi Müzesine saldıran Mehdi Nemmouche olduğu belirtildi.

Saldırganların, bu kişilerin yanı sıra bazı kadın mahkumların da serbest bırakılmasının talep edilmesini gündeme getirdiği kaydedildi.

22 Mart 2016’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de havalimanı ile bir metro istasyonunu hedef alan saldırılarda 32 kişi ölmüş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı. DEAŞ’ın üstlendiği saldırıyı, Najim Laachraoui, İrahim ve Halid El Bakraoui kardeşler gerçekleştirmişti.

KAYNAK AA

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