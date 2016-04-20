Brüksel Zaventem Havalimanı’nın yolcu sayısı düştü

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Terör saldırılarına hedef olan Brüksel Zaventem Havalimanı’ndan geçtiğimiz yıl seyahat eden yolcu sayısı yüzde 7 düşüş gösterdi.

Brüksel havalimanı, 2016 yılı yolcu verilerini açıkladı. Buna göre, 2015 yılında toplam 23 milyon 460 bin 18 yolcunun seyahat ettiği Brüksel Zaventem Havalimanı’ndaki yolcu sayısı 2016’da yüzde 7 azalarak 21 milyon 818 bin 418 kişiye geriledi.

Başka bir ifadeyle, saldırıların gerçekleştirildiği Brüksel Zaventem Havalimanı’ndaki yolcu sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon 641 bin 600 kişi azaldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Zaventem Havalimanı’nda ve Maelbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016’da üç ayrı terör saldırısı düzenlenmişti. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Zaventem Havalimanı, saldırıdan 12 gün sonra kısmen faaliyete açılmasına rağmen terminal binasının onarımı ve tam kapasiteye dönüşü aylar sürmüştü.

Geçen günlerde, Belçika İş Federasyonu (FEB), 22 Mart Brüksel terör saldırılarının ülke ekonomisine 2,4 milyar avro zarara uğrattığını açıklamıştı.

Kaynak AA