Brüksel’de tren istasyonunda patlama

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan merkez tren istasyonunda küçük bir patlama meydana geldiği açıklandı. Tren seferleri durduruldu.

Polis Patlama ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, istasyon çevresinin kapatıldığı ve kontrolün sağlandığını belirtti. Açıklamada saldırganın etkisiz hale getirildiği de bildirildi.

Ayrıntılar geliyor ..