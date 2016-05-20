Brüksel’de tren istasyonunda patlama

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan merkez tren istasyonunda bir patlama meydana geldiği açıklandı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan merkez tren istasyonunda küçük bir patlama meydana geldiği açıklandı. Tren seferleri durduruldu.
Polis Patlama ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, istasyon çevresinin kapatıldığı ve kontrolün sağlandığını belirtti. Açıklamada saldırganın etkisiz hale getirildiği de bildirildi.
Ayrıntılar geliyor ..
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan merkez tren istasyon...
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