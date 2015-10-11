Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Brüksel’de Trump’ın vize yasağı protesto edildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Trump’ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağına karşı gösteri düzenledi.

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Brüksel’de Trump’ın vize yasağı protesto edildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağı protesto edildi.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) gibi önemli Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’de, ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağı nedeniyle ABD Başkanı Trump aleyhinde slogan attı, dövizler açtı.

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Belçika polisi, yaklaşık 2 saat süren protesto nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

“Yasak devam ettiği sürece Trump Belçika’ya gelmesin”
Trump’ın politikalarını eleştiren gruptakiler, çeşitli talepler içeren bir bildiri okudu. Bildiride, Belçika topraklarında yaşayan ve Trump’ın söz konusu kararında yer alan 7 ülke vatandaşı Müslümanların sınır dışı edilmeyeceğine dikkat çekildi, yasak devam ettiği sürece Trump’ın Belçika’ya gelmemesi istendi.

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ABD Başkanı Trump’ın Brüksel’e mayıs sonunda düzenlenecek NATO zirvesi için gelmesi bekleniyor. Bu esnasında Brüksel’de büyük bir Trump karşıtı gösteri düzenleneceği tahmin ediliyor.

New York’taki Yahudilerden Trump karşıtı miting
Bu arada, ABD’de Trump’ın göçmen karşıtı söylem ve politikalarına, toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler sürüyor.

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New York’taki mültecilerle ilgili küresel Yahudi sivil toplum kuruluşu Hebrew Immigrant Aid Society öncülüğünde miting düzenlendi. Yüzlerce Yahudi ve göçmenlik aktivisti, Mülteciler İçin Yahudi Hareketi Ulusal Günü kapsamında, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Battery Park’ta bir araya geldi.

Mitinge katılan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Minnesota’dan Demokrat Partili Müslüman Kongre Üyesi Keith Ellison, Manhattan Belediye Başkanı Gale Brewer, New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James ve Belediye Saymanı Scott Stringer ile ADL Ulusal Direktörü Jonathan Greenblatt ve Suriyeli mülteci Sana Mustafa, konuşma yaptı.

Göstericilerin taşıdığı pankartlarda yer alan, “demokrasimizi koru” ve Yahudilerin Mısır’dan çıkışını konu alan Exodus’tan alıntı “Siz de bir zamanlar yabancıyken, yabancı birine baskı yapmamalısınız” ifadeleri dikkati çekti.

Mitingi, 20 Yahudi kuruluşu destekledi.

AA

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