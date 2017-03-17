Almanya’nın Berlin kentinde Başbakanlık binası ve polisin gözü önünde açılan pankartta, ” Bu arabayı istiyorsan, diktatörleri öldür ” yazısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da fotoğrafı yer alıyor.

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Son dönemlerde Türkiye’ye karşı aldığı tavır ile sürekli gündemde olan Almanya’da açılan pankart’da cinayete azmettiren yazının Başbakanlık binası ve polisin bulunduğu yerde açılmasına rağmen hiç bir şey yapılmaması tepkilere neden oldu.

Aracı isteyenlerin Diktatörleri öldürmesi gerektiği çağrısında bulunulmasına polisin seyirci kalması dikkat çekti.

UETD genel merkezi ırkçılığın zirve yaptığı Almanya’da yaşanan bu olayla ilgili Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Almanya’da skandal ırkçılık❗️

‘Bu arabayı istiyorsan, diktatörleri öldür’, bu pankart Berlin’de Başbakanlık binası ve polisin gözü önünde açılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanına hakaret eden cinayete azmettiren bu pankart asla fikir özgürlüğü olamaz!! Kınıyoruz!!

SONHABER.EU